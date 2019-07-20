إخماد حريق داخل محطة وقود في البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، السبت، بإخماد حادث حريق داخل محطة وقود في المحافظة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "خمس فرق من الدفاع المدني تمكنت، اليوم، من إخماد حادث حريق محطة وقود في محافظة البصرة".
وأضاف أن "الحريق ألحق الضرر في صهريجين كانا مركونين داخل المحطة، دون اي اصابات بشرية تذكر".
وأضاف أن "الحريق ألحق الضرر في صهريجين كانا مركونين داخل المحطة، دون اي اصابات بشرية تذكر".
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