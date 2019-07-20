ظريف لنظيره البريطاني: احتجاز ناقلة النفط يتوافق مع مواثيق الامم المتحدة

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان، ان "ظريف بحث مع هانت في اتصال هاتفي اخر التطورات حيال احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية".

وأشار ظريف، بحسب البيان، إلى أن "توقيف ناقلة النفط جاء ضمن مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقامت البحرية الإيرانية بتوقيف الناقلة بعد مخالفتها القوانين الدولية ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها".



وتابع البيان، أن "الطرفان ناقشا خلال الاتصال الهاتفي وضع حلول قانونية لحل الخلافات بين طهران ولندن، وأكدا استمرار التوصل فيما بينهم للحيلولة دون زيادة حدة التوترات".