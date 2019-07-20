المنتخب الوطني للمواي تاي يصل تايلاند للمشاركة في بطولة العالم للمتقدمين

وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك ، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "شاركنا في البطولة على "نفقتنا الخاصة" بسبب عدم وجود الاموال"، مبينا ان "وزير الشباب والرياضة وعدهم بتخصيص جزء من ميزانية الاتحاد حال عودتهم وبعد مناقشة المنهاج السنوي من قبل لجنة الخبراء".واضاف أن "الرحلة كانت طويلة وشاقة ابتدأت من البصرة الفيحاء ثم المغادرة الى الدوحة والبقاء لأكثر من (8) ساعات "ترانزيت" ثم الذهاب الى تايلاند في رحلة جوية استمرت لأكثر من سبع ساعات"، مشيرا الى ان "اللاعبين عازمون على تحقيق نتائج تليق برياضة المواي تاي العراقية والمحافظة على النتائج والمراكز التي حصل عليها العراق في النسخة الماضية".

وتابع رئيس الأتحاد، أن "جميع المنتخبات المشاركة في البطولة العالمية استعدت جيدا لهذا الحدث الكبير وهناك بلدان عسكرت في تايلاند وروسيا وفرنسا قبل فترة طويلة، منوها الى ان استعدادات المنتخب كانت ضعيفة للغاية واقتصرت على معسكر تدريبي داخلي لمدة "10" ايام فقط في بغداد وعلى نفقتهم الخاصة ايضا للأسباب اعلاه".



وختم، "طموحنا تحقيق ميداليات ملونة للعراق برغم صعوبة المهمة الا ان ابطالنا دائما مايثبتون عزيمتهم وحبهم للعراق اولا ولعبتهم ثانيا وان شاء الله نعود الى ارض الوطن ومحملين بالميداليات العالمية".

يذكر ان الوفد العراقي المشارك في البطولة التي تستمر لغاية الثلاثين من الشهر الحالي تألق من :

مصطفى جبار علك/ رئيس الوفد

سامي عواد/ نائب رئيس الوفد

حيدر حميد / حكم

منير جبار / حكم

محمود هاشم / حكم

علي ساهر / مدرب

عادل جواد / م مدرب

علي صدام / لاعب

جون حسين / لاعب

سلام صالح / لاعب

المصطفى وسام / لاعب

سجاد جواد / لاعب

اياد عبد الهادي / لاعب

احمد فيصل / لاعب

مصطفى رعد / لاعب

