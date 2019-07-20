بالوثيقة.. البرلمان يوقف اجراءات احالة مطار النجف للشركات الاستثمارية

تنشر الخليج 365، وثيقة تتضمن مخاطبة مجلس النواب لمحافظة النجف بإيقاف اجراءات احالة مطارها الدولي الى الشركات الاستثمارية لحين انتهاء لجنة التحقق من مهام عملها بشأن شبهات فساد، بحسب مصدر محلي في المحافظة. وأدناه نص الوثيقة: وأدناه نص الوثيقة:

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