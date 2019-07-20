العراق يرصد مليار و22 مليون دينار لإنجاح استضافة غرب آسيا

وقال ثامر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "هناك إجراءات قانونية ورقابية يجب إتباعها قبل تسليم الأموال، وان لجنة القرار ولجنة الخبراء متعاونتان مقابل القوانين الموضوعة، وليس ذنبنا إن تبليغات اتحاد الكرة متأخرة بشأن تضييف البطولة في محافظتي كربلاء المقدسة وأربيل، ومع ذلك ذللنا الكثير من المعوقات لتخصيص هذه الأموال من الحكومة العراقية بهدف إنجاح الحدث القاري الذي يقام لأول مرة في العراق".وبين رئيس لجنة القرار ،140 ان "هناك تحفظات قدمها عدد من أعضاء اللجنة جراء عدم تقديم اتحاد الكرة البيانات المطلوبة منه لتنظيم بطولة غرب آسيا، وتعهدت إمام اللجنة بحسم هذه الأمور في الاجتماع المقبل بعد مناقشة الإجراءات القانونية لصرف الأموال، فيما تم تضييف نائب رئيس اتحاد الكرة علي جبار ليكون على دراية كاملة بالعمل الكبير الذي تؤديه اللجان المنبثقة عن القرار 140، وقد ناقشت لجنة الخبراء برئاسة الدكتور حسن علي كريم برنامج البطولة بكل تفاصيله مع رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود ووفد الاتحاد ووافقوا على جميع طلبات اتحاد الكرة ورفعوا التوصية إلى لجنة القرار 140 التي صادقت بدورها على هذه الإجراءات".وأوضح ثامر إن "الحكومة الاتحادية ووزارة الشباب والرياضة خصصتا الأموال لترميم ملعب فرانسو حريري في اربيل وعدد من ملاعب التدريب رغم أنها من مسؤولية إقليم كردستان، غير إن يد الحكومة امتدت لدعم المنشآت الرياضية باعتبار الإقليم جزء من العراق والاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم هو من ينظم البطولة برعاية وزارة الشباب والرياضة".

واشار إلى إن "الإعمال متواصة في ملعب فرانسو حريري الذي لم يكن صالحا لإقامة المباريات عليه لكن اتحاد الكرة هو من اختار الملعب، بعد تشكيل لجنة هندسية من وزارة الشباب والرياضة زارت الملعب وكشفت عن النواقص بغيه أعماره وترميمه وثبتت كل الإجراءات المالية المتعلقة بالملعب، والأمر ينطبق أيضا على ملعب كربلاء الدولي وملاعب التدريب، اذ تم ترميم الأجزاء التي تحتاج الى صيانة، لاسيما الأرضية بالتعاون مع الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة، كما إن المبالغ المرصودة ستؤمن للفنادق والضيافة والتنقلات والملاعب وكل شيء حتى نؤكد قدرة العراق على تضييف البطولة التي ستكون بوابة لرفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية".

