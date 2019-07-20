العراق يرصد مليار و22 مليون دينار لإنجاح استضافة غرب آسيا

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2019-07-20 | 16:07
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أكد رئيس لجنة القرار 140 الصادر عن مجلس الوزراء لعام 2019 عصام ثامر، أن اللجنة وافقت وصادقت على ميزانية الاتحاد العراقي لكرة القدم الخاصة بتضييف بطولة غرب آسيا التاسعة للمنتخبات والبالغة مليار و22 مليون دينار.
وبين رئيس لجنة القرار ،140 ان "هناك تحفظات قدمها عدد من أعضاء اللجنة جراء عدم تقديم اتحاد الكرة البيانات المطلوبة منه لتنظيم بطولة غرب آسيا، وتعهدت إمام اللجنة بحسم هذه الأمور في الاجتماع المقبل بعد مناقشة الإجراءات القانونية لصرف الأموال، فيما تم تضييف نائب رئيس اتحاد الكرة علي جبار ليكون على دراية كاملة بالعمل الكبير الذي تؤديه اللجان المنبثقة عن القرار 140، وقد ناقشت لجنة الخبراء برئاسة الدكتور حسن علي كريم برنامج البطولة بكل تفاصيله مع رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود ووفد الاتحاد ووافقوا على جميع طلبات اتحاد الكرة ورفعوا التوصية إلى لجنة القرار 140 التي صادقت بدورها على هذه الإجراءات".
وأوضح ثامر إن "الحكومة الاتحادية ووزارة الشباب والرياضة خصصتا الأموال لترميم ملعب فرانسو حريري في اربيل وعدد من ملاعب التدريب رغم أنها من مسؤولية إقليم كردستان، غير إن يد الحكومة امتدت لدعم المنشآت الرياضية باعتبار الإقليم جزء من العراق والاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم هو من ينظم البطولة برعاية وزارة الشباب والرياضة".
واشار إلى إن "الإعمال متواصة في ملعب فرانسو حريري الذي لم يكن صالحا لإقامة المباريات عليه لكن اتحاد الكرة هو من اختار الملعب، بعد تشكيل لجنة هندسية من وزارة الشباب والرياضة زارت الملعب وكشفت عن النواقص بغيه أعماره وترميمه وثبتت كل الإجراءات المالية المتعلقة بالملعب، والأمر ينطبق أيضا على ملعب كربلاء الدولي وملاعب التدريب، اذ تم ترميم الأجزاء التي تحتاج الى صيانة، لاسيما الأرضية بالتعاون مع الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة، كما إن المبالغ المرصودة ستؤمن للفنادق والضيافة والتنقلات والملاعب وكل شيء حتى نؤكد قدرة العراق على تضييف البطولة التي ستكون بوابة لرفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية".
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