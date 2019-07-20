دولة الإمارات والصين.. شراكة دبلوماسية عمرها 35 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية تربطهما علاقات تاريخية أسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات ورئيس مجلس الدولة الصيني "شو ان لاي" بدأت منذ عام 1984 وبعد عام واحد تم افتتاح السفارة الصينية في العاصمة الإماراتية أبوظبي وعام 1987 افتتحت دولة الإمارات سفارتها في العاصمة الصينية بكين.

وفي عام 1988 تم إنشاء القنصلية العامة في دبي وعام 1989 استقبلت دولة الإمارات الرئيس الصيني يانج شانج كون في أول زيارة رسمية له، وعام 1990 كانت الزيارة التاريخية الأولى للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى العاصمة الصينية بكين.

خلال زيارته تأسس مركز الإمارات العربية المتحدة لتدريس اللغة العربية والدراسات العربية والإسلامية وتبرع لبناء مبنى كلية اللغة العربية في جامعة الدراسات الأجنبية في بكين.