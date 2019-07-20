الشيخ محمد بن زايد يزور الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدأ الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية للمرة الرابعة برفقة عدد من كبار المسؤولين والوزراء في دولة الإمارات.

الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.