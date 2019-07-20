مريم رجوي: لن ننخدع بأوهام النظام الإيراني

قالت مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية، السبت، إن أسلوب النظام الإيراني الذي يعتمد على الوهم بالإصلاح والاعتدال والحوار البناء لن يخدع أحدا بعد الآن.

وأضافت، في تغريدات عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن "الشعب الإيراني يتوقع أن يفهم الأوروبيون معاناتهم مثلما عانوا في القرن الماضي من الألم والمعاناة الناجمة عن سلطة الفاشية الهتلرية".

وطالبت رجوي الدول الأوروبية بضرورة أن تتواكب مع مطالب الشعب الإيراني، ورغبته في إسقاط ديكتاتورية ولاية الفقيه عبر دعم انتفاضاتهم في جميع المدن الإيرانية ومظاهرات المعارضة الكبيرة في مختلف دول العالم.

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ودعت حكومات السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا للضغط على النظام الإيراني لفتح السجون وقبول هيئة تحقيق دولية في الجرائم التي ارتكبها على مدار السنوات الماضية.

ومضت قائلة: "يتعين على بلدان الشمال الأوروبي والعالم بأسره الاعتراف بحق الشعب الإيراني في المقاومة، من أجل الإطاحة بالنظام الإيراني وإقامة الديمقراطية وسلطة جمهور الشعب".

وأكدت أن عهد المهادنة والاسترضاء حيال النظام الفاشي الحاكم في إيران قد ولى ولم يعد يمكن تجاهل جرائم نظام الملالي عدو الشعب الإيراني مهما كانت ذريعته.

وتقدمت بخالص الشكر والامتنان إلى نواب البرلمانات والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق النساء الذين انضموا إلى الإيرانيين لدعم تحقيق الحرية والديمقراطية في إيران وجعلها دولة حرة.

كانت رجوي وصفت النظام الإيراني، في كلمتها أمام مؤتمر المعارضة الإيرانية بألبانيا الأسبوع الماضي، بأنه "المصرف المركزي للإرهاب"، مضيفة أن النظام الإيراني لا يستطيع التقدم للأمام أو التخلي عن الإرهاب أو التدخل في شؤون الدول الأخرى.