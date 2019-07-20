بريطانيا تعرب عن "خيبة أملها البالغة" لاحتجاز ناقلة النفط

أعربت بريطانيا، السبت، عن خيبة أمل كبيرة إزاء احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم المملكة المتحدة في مضيق هرمز.

وعبر عن ذلك وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت في اتصال مع نظيره الإيراني جواد ظريف أظهر فيه "خيبة أمله البالغة" حول الواقعة.

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كان هانت قال إن احتجاز ناقلة النفط البريطانية في مياه الخليج يظهر إشارات مقلقة بأن إيران اختارت طريقا خطيرا ومزعزعا للاستقرار.

وأضاف هانت، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "ندرس حاليا ما يمكن فعله لتأمين الإفراج عن السفينة التي ترفع علم بريطانيا والأخرى التي ترفع علم ليبيريا، أطقم السفينتين من جنسيات مختلفة وليس بينهم بريطانيون".

وأكد أن "اختطاف السفن غير مقبول، ومن الضروري الحفاظ على حرية الملاحة".

وأعلنت بريطانيا، أمس الجمعة، اختطاف إيران اثنتين من ناقلاتها للنفط خلال عبورهما مضيق هرمز داخل المياه الدولية؛ إحداهما ترفع علم بريطانيا والأخرى علم ليبيريا.