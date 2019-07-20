سيطرة جزائرية على الألقاب الفردية في أمم أفريقيا 2019

سيطر المنتخب الجزائري على الجوائز الفردية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي شهدت تتويج "محاربي الصحراء" باللقب للمرة الثانية في تاريخهم.

واختير رايس مبولحي كأفضل حارس مرمى في البطولة، بعد أن استقبلت شباك مرماه هدفين خلال 7 مباريات، بواقع هدف أمام كوت ديفوار في الدور ربع النهائي، وآخر ضد نيجيريا في المربع الذهبي.

ووقع الاختيار على إسماعيل بن ناصر، الذي بات قريبا من الانتقال إلى ميلان الإيطالي، كأفضل لاعب في البطولة، بعد المستويات المتميزة التي قدمها مع "الخضر".

Advertisements

وحصد بن ناصر أيضا جائزة أفضل لاعب واعد في البطولة، ليتوج اللاعب مجهوداته الكبيرة في المسابقة.

وفي سياق آخر، حصد المنتخب السنغالي جائزة اللعب النظيف، بعد الروح الطيبة التي ظهر بها لاعبو "أسود التيرانجا" على مدار البطولة.

وتوج أوديون إيجالو مهاجم منتخب نيجيريا بلقب هداف البطولة بعد أن سجل 5 أهداف، وقاد "النسور الخضراء" للحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وحقق المنتخب الجزائري اللقب للمرة الأولى منذ عام 1992، وقت التتويج به على حساب نيجيريا بالفوز بهدف دون مقابل أيضا.

وتكفل بغداد بونجاح مهاجم الجزائر بهدف "الخضر" الوحيد في المباراة، بعد دقيقتين فقط من صافرة البداية.