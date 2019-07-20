6 سنوات.. "التعليم العالي" تعلن رسميًا تعديل نظام الدراسة بكليات الصيدلة

كتبت- داليا شبل:

قال بيان صادر عن وزارة التعليم العالي، إن هناك نظاما جديدًا لكليات الصيدلة يطبق بدءًا من العام المقبل.

ويرتكز النظام الجديد على ما يلي، وفق بيان السبت.

1- أن تكون درجة "بكالوريوس دكتور صيدلي" ( PharmD ) هي الدرجة الجامعية الأولى المؤهلة لممارسة مهنة الصيدلة بعد اجتياز الاختبار القومي، واستبدال درجة بكالوريوس الصيدلة الحالية (B Pharm) بدرجة بكالوريوس دكتور الصيدلى (Pharm D) وتشمل خمس سنوات دراسية وسنة تدريب كاملة ( امتياز) في مواقع العمل (5+1)، واستبدال برنامج بكالوريوس الصيدلة (صيدلة إكلينيكية) الحالي ببرنامج بكالوريوس دكتور...