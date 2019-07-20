هانت يعبر لظريف عن خيبة أمله من احتجاز الناقلة البريطانية في مضيق هرمز

أجرى وزير خارجية ​بريطانيا​ جيريمي هانت اتصالاً مع وزير خارجية ​إيران​ ​محمد جواد ظريف​ عبر خلاله عن خيبة أمله من احتجاز الناقلة البريطانية في ​مضيق هرمز​. من جهته أكّد ظريف أن "توقيف إيران للناقلة كان قانونياً وتم بطلب من منظمة الملاحة البحرية الإيرانية على عكس الإجراء البريطاني غير القانوني". وشدد ظريف لنظيره البريطاني على "ضرورة حل متابعة احتجاز الناقلة عبر القنوات القانونية".

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