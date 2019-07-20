هنية: لا نعارض إقامة دولة على حدود 1967 لكن لن نعترف بالاحتلال

اشار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ​إسماعيل هنية​ الى أن حركته لا تعارض "مرحليًا" قيام دولة على حدود العام 1967، لكنها متمسكة بعدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي على الأراضي ال​فلسطين​ية. ولفت في لقاء مباشر نظمته "الجمعية الفلسطينية للاتصال والإعلام" بمدينة ​إسطنبول​ عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، الى انه "في الإطار المرحلي، ​حركة حماس​ لا تعارض إقامة دولة على حدود العام 1967، لكننا متمسكون بعدم الاعتراف بالاحتلال على بقية الأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "نجد أن ​تركيا​ منفتحة على جميع الأطراف في الساحة الفلسطينية، ولها علاقة متوازنة ومتزنة مع حركتي فتح وحماس، وهذا يمثل اهتماماً مشتركاً بين ​الشعب الفلسطيني​ والتركي". وأكد أن "الحكومتان الأميركية والإسرائيلية (الحاليتان) هن الأكثر تطرفاً في سياستهما على فلسطين تاريخياً، ومما لا شك فيه أن الرواية الإسرائيلية مؤثرة بشكل كبير جداً، بسبب الإمبراطوريات المالية واللوبي الصهيوني في أوروبا وأمريكا، فهي التي توصف المقاومة الفلسطينية في الإرهاب".

وتابع: "للأسف الشديد ​الولايات المتحدة الأميركية​ وأوروبا تتعاطيان مع الرواية الإسرائيلية، وهذا يتناقض مع ميثاق الدول والأعراف الدولية في حق الشعوب بمقاومة محتليها، وهذا الشيء حتى يتناقض مع أوروبا نفسها". ومضى قائلًا: "أكدنا مراراً إن كانت المسارات الدبلوماسية والسياسية يمكن أن تحقق للشعب الفلسطيني حقوقه فأهلا وسهلاً، لكن جربنا هذا الشيئ في 25 سنة من المفاوضات والنتيجة صفر، فمن حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم سلمياً وشعبياً كما يريد".