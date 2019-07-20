انتقد الرئيس الأفغاني أشرف غني "التصعيد الذي تشنه حركة طالبان"، مشيرًا إلى أن "المحادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان سوف تبدأ في غضون عدة أيام أو عدة أسابيع، فلماذا إذاً تعتدون على الأبرياء”.
وشدد غني على أن "هدفنا تحقيق السلام"، موضحًا أنه "لا أحد يملك الإرادة التي نمتلكها من أجل تحقيق السلام، لكن العنف ليس الطريقة للقبول بالآخر”.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأفغاني: المحادثات مع طالبان تبدأ في غضون أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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