الرئيس الأفغاني: المحادثات مع طالبان تبدأ في غضون أسابيع

انتقد الرئيس الأفغاني ​أشرف غني​ "التصعيد الذي تشنه ​حركة طالبان​"، مشيرًا إلى أن "المحادثات بين ​الحكومة الأفغانية​ وحركة طالبان سوف تبدأ في غضون عدة أيام أو عدة أسابيع، فلماذا إذاً تعتدون على الأبرياء”.

وشدد غني على أن "هدفنا تحقيق السلام"، موضحًا أنه "لا أحد يملك الإرادة التي نمتلكها من أجل تحقيق السلام، لكن ​العنف​ ليس الطريقة للقبول بالآخر”.