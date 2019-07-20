أوقطاي: لن نخضع لضغوط الاتحاد الأوروبي بشأن عمليات التنقيب شرق المتوسط

أكّد نائب الرئيس التركي ​فؤاد أوقطاي​ "أننا لن نخضع لضغوط ​الاتحاد الأوروبي​ بشأن عمليات التنقيب في شرق المتوسط"، مشددًا على "أننا لن نسمح لأحد بتجاهل القبارصة الأتراك".

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