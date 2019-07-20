الصفدي: الموازنة ليست مثالية لكنها خطوة على طريق الانتظام المالي

أكّدت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء و​الشباب​ ​فيوليت الصفدي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "صحيح أن ​الموازنة​ التي أقرت ليست مثالية ولكنها خطوة على طريق الانتظام المالي العام. والآن آمل أن ننصرف ك​حكومة​ "إلى العمل"، ونضع الخلافات السياسية جانبا ونسعى للنهوض اقتصاديا وماليا ب​لبنان​. ونعيد الأمل والثقة للبنانيين".

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