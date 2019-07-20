اشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​أنيس نصار​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ ردا على وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ ​ندى بستاني​، الى انه "معاليك. كلنا بدنا محطات كهرباء على ​الغاز​ ونحن معك ونشد على يدك في هذا الموضوع. ولكن أين الغاز ومن أين سيأتي وما هي خطتكم لتأمينه. انتم اليوم تطلقون مناقصة لمحطات كهرباء جديدة. كيف ستكون بدون تأمين الغاز أولا".

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كانت هذه تفاصيل خبر نصار لبستاني: ما هي خطتكم لتأمين الغاز لمحطات الكهرباء؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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