بستاني للدكاش: مؤسسة كهرباء لبنان برهنت بالمستندات المغالطات بخصوص تلزيم خزانات الفيول بمعمل الذوق

اشارت وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ردا على النائب ​شوقي الدكاش​، الى ان "مؤسسة ​كهرباء لبنان​ ردت اليوم على سعادة النائب شوقي الدكاش وبرهنت بالمستندات، المغالطات بخصوص تلزيم خزانات الفيول ب​معمل الذوق​. كل ما يهمني اليوم، وبعد حصولي على موافقة ​مجلس الوزراء​ باستبدال معمل الذوق بآخر يعمل على ​الغاز الطبيعي​، هو التركيز على كيفية الانتهاء من هذه المهمة بأقصى سرعة، بعيدا عن محاولات التشويش والإلهاء".

وكان الدكاش قد أبدى في تغريدة "التساؤل والشك حول الاسباب التي تدعو ​مؤسسة الكهرباء​ الى طلب تقديم العروض لإنشاء تلك الخزانات، فيما المعمل المنوي إنشاؤه سيكون على الغاز وسيتم تفكيك وهدم المعمل الحالي. لذا معالي الوزيرة، إن كنت تدرين وتغضين النظر فتلك مصيبة، وان كنت لا تتابعين ما يقوم به مجلس ادارة كهرباء لبنان فتلك مصيبة اكبر. وفي المناسبة أذكرك بضرورة تشكيل مجلس ادارة جديد لكهرباء لبنان وهيئة ناظمة للقطاع".