النشرة: طائرة استطلاع اسرئيلية تخرق الاجواء اللبنانية جنوبا

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​، بان ​طائرة​ استطلاع اسرئيلية من نوع "ام كا" من دون طيار تحليقها منذ ساعات الفجر الاولى وعلى فترات متقطعة انتهاكاتها للاجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​، وتنفذ طلعات استكشافية على علو متوسط حينا ومرتفع احيانا فوق مناطق ​العرقوب​ وحاصبيا، امتدادا حتى المنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ​ وغربا حتى سماء مرتفعات برغز ومجرى ​نهر الليطاني​ في ​البقاع الغربي​.

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