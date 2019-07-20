الحرس الثوري: سفينة حربية كانت ترافق الناقلة البريطانية وحاولت منع إيران من احتجازها

كشف الحرس الثوري ال​إيران​ي عن أن "​سفينة​ حربية كانت ترافق الناقلة البريطانية وحاولت منع إيران من احتجازها"، مشيرًا إلى أن "قواتنا البحرية تصرفت بمهنية وحسم واحتجزت السفينة البريطانية لمخالتفها قوانين الملاحة".

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