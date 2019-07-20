ريا الحسن: من بعد نشر الموازنة لا حجة لعدم قوننة الدراجات النارية بعد التخفيض الكبير على الرسوم

اشارت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ الى انه "من بعد نشر ​الموازنة​ لا يوجد حجة لعدم قوننة الدراجات النارية بعد التخفيض الكبير على الرسوم".

ولفتت الحسن في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه اصبح كل صاحب ​دراجة نارية​ قادر على دفع رسم السير ورخصة السوق بمبلغ زهيد، وهذا الموضوع يحميه ويضمن سلامته ويجعل وضعه قانوني، مما ينعكس ايجابا على ​السلامة المرورية​".