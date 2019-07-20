ريا الحسن: من بعد نشر الموازنة لا حجة لعدم قوننة الدراجات النارية بعد التخفيض الكبير على الرسوم

اشارت وزيرة الداخلية ريا الحسن الى انه "من بعد نشر الموازنة لا يوجد حجة لعدم قوننة الدراجات النارية بعد التخفيض الكبير على الرسوم".
ولفتت الحسن في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه اصبح كل صاحب دراجة نارية قادر على دفع رسم السير ورخصة السوق بمبلغ زهيد، وهذا الموضوع يحميه ويضمن سلامته ويجعل وضعه قانوني، مما ينعكس ايجابا على السلامة المرورية".
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