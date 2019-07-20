جنبلاط: موازنة 2019 إنتهت الأهم موازنة 2020

نشر رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب ​وليد جنبلاط​ صورة لرجال آليين يجلسون خلف مكاتب على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلاً: "موازنة 2019 إنتهت الأهم موازنة 2020".

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