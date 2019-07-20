العثور على موظف بالمعاش مقتولا داخل شقته بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف غموض العثور على موظف بالمعاش عُثر على جثته مقتولا داخل شقته بالهرم. تلقى العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم إخطارًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة عجوز داخل شقته بدائرة القسم. انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الجريمة تزامنًا مع وصول فريق من النيابة العامة، والمعمل الجنائي لمعاينة مداخل ومخارج الشقة، ومراجعة كاميرات المراقبة بمحيط العقار محل الواقعة.

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