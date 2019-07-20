محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
أعلنت جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، مواعيد بدء التنسيق الإلكتروني والورقي للمدن الجامعية، وذلك للطلاب القدامى والمستجدين للعام الجامعي المقبل 2019/2020.
وقال سمير الأباصيري، مدير المدن الجامعية بالإسكندرية، إنه تقرر بدء أعمال التقديم الالكتروني "طلبة وطالبات" للمدن الجامعية في الفترة من مطلع أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل.
وأشار الأباصيري، إلى أن التقديم الورقي للطلاب القدامى سيبدأ 19 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل، أما التقديم الورقي للطلاب المستجدين "ثانوية عامة" في الفترة من 8 أغسطس وحتى 19 سبتمبر.
وأضاف مدير إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية، إن المدن الجامعية بـ" سموحة والشاطبى وسابا باشا ومرغم"، تستوعب نحو 7000 طالب وطالبة بالإضافة لـ 500 طالبة وطالبة بالمدن الجامعية الملحقة بكليتي التربية الرياضية للبنين والطب البيطري.
كانت هذه تفاصيل خبر للطلاب القدامى والجدد.. تعرف على مواعيد بدء تنسيق المدن الجامعية بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.