للطلاب القدامى والجدد.. تعرف على مواعيد بدء تنسيق المدن الجامعية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، مواعيد بدء التنسيق الإلكتروني والورقي للمدن الجامعية، وذلك للطلاب القدامى والمستجدين للعام الجامعي المقبل 2019/2020.

وقال سمير الأباصيري، مدير المدن الجامعية بالإسكندرية، إنه تقرر بدء أعمال التقديم الالكتروني "طلبة وطالبات" للمدن الجامعية في الفترة من مطلع أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل.

وأشار الأباصيري، إلى أن التقديم الورقي للطلاب القدامى سيبدأ 19 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل، أما التقديم الورقي للطلاب المستجدين "ثانوية عامة" في الفترة من 8 أغسطس وحتى 19 سبتمبر.

وأضاف مدير إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية، إن المدن الجامعية بـ" سموحة والشاطبى وسابا باشا ومرغم"، تستوعب نحو 7000 طالب وطالبة بالإضافة لـ 500 طالبة وطالبة بالمدن الجامعية الملحقة بكليتي التربية الرياضية للبنين والطب البيطري.