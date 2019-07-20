محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خدمة التسجيل الإلكتروني لرغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق على شبكة الإنترنت..اضغط هنا
وأوضحت التعليم العالي: يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.
وتابعت: كما يمكن للطالب التسجيل عن طريق معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.
وأكدت التعليم العالي: ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.
وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنسيق المرحلة الأولي لطلاب الثانوية العامة غدًا الأحد، وحتى يوم الخميس الموافق25/7/2019 بحد أدني 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% للشعبة العلمية، وحد أدنى 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر لطلاب الشعبة الرياضية، وحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% لطلاب الشعبة الأدبية.
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كانت هذه تفاصيل خبر لطلاب المرحلة الأولي.. تعرف على مواعيد إدخال الرغبات عبر موقع التنسيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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