على أنغام "تسلم الأيادي".. وفد "محلية النواب" يفتتح مركز شباب بسيدي براني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

افتتح اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، مركز شباب الثورة بمدينة سيدي براني، بحضور وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، الذي يزور المحافظة، حاليًا لتفقد المشروعات التي يتم تنفيذها والتعرف على مشكلات المواطنين واحتياجاتهم.

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واستقبل الأهالي المحافظ، ووفد البرلمان بالأغاني الوطنية "تسلم الأيادي، وبشرة خير"، وصور الرئيس عبدالسيسي، وعلم مصر، مرحبين بالوفد البرلماني، ووجهوا الشكر للمحافظ على سرعة إنجاز مركز الشباب، كما وجهوا الشكر والتحية للرئيس.

واستجاب المحافظ، لمطلب لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بعدما استمعت للأهالي ومسئولي مركز الشباب، حيث طلبوا توفير محول كهرباء، وأمر المحافظ بسرعة توفير المحول وتخصيص مبلغ 300 ألف جنيه لتوفيره.

من جانبه، أشاد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بإنجاز مركز شباب الثورة ببراني، ووجه الشكر للمحافظ على استجابته لمطلب توفير محول كهربائي بالمركز.

ووجه "السجيني"، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه وتوجيهاته بدعم الشباب والرياضة ودعم مراكز الشباب، والاهتمام بهذه المناطق الحدودية والمحافظات التي تحتاج للخدمات.