بالصور.. "عاشور" يعتمد اتحاد شباب محامين الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
اعتمد سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم السبت، اتحاد شباب محامين الصعيد، على هامش لقاءه بعدد من مؤسسي الاتحاد.
وقال محمد الكسار عضو مجلس النقابة، عن المنيا، إن اللقاء تضمن شرح أهداف الاتحاد والتي من بينها التواصل بين شباب المحامين بالصعيد، وحل مشاكلهم، من خلال التواصل مع النقابات الفرعية وتحت مظلة النقابة العامة، وايصال الخدمات النقابية لهم.
حضر اللقاء، ماجد حنا، وعبد الجواد أحمد، وكمال مهنى، وسامح صديق، وصالحين المهدي، أعضاء مجلس النقابة العامة.
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