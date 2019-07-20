حيلة جديدة للنصب والسرقة في الغربية.. الطبيب المزيف خدع صاحب المحل

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية – مروة شاهين:

واقعة غريبة شهدتها مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية بعد تعرض صاحب محل أدوات كهربائية للنصب والسرقة بطريقة جديدة عندما تقدم له أحد الأشخاص ادعى انه طبيب واستولى على أجهزة تقدر بـ30 ألف جنيه

تفاصيل الواقعة بدأت في الظهور عندما تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من قسم ثان المحلة بورود بلاغ من مالك شركة لبيع الأجهزة الكهربائية، على طريق نادى الشرطة بمدينة المحلة أن شخص أوهمه بأنه طبيب وسيقوم بشراء شاشات ومراوح لعيادته الخاصة.

وتابع صاحب البلاغ، أنه بعد تحميل كل الأجهزة على سيارة، ذهب مع المتهم أحد مندوبي الشركة لسحب المبلغ المالي من الفيزا، وأثناء عملية السحب فر هاربًا بالسيارة المحمل عليها الأجهزة الكهربائية التي تقدر بمبلغ 30 ألف جنيه.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم ٩٨٦٦ ثان المحلة الكبرى، تمهيدًا لإخطار النيابة العامة التي تتولى التحقيق في ملابسات الحادث.