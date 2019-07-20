"الفضالي": الخط الثالث للمترو لا يقل عن أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

تفقدالمهندس علي الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، عددا من محطات الخط الثالث ( العتبة - نادي الشمس - ألف مسكن ) للاطمئنان على سير العمل ورفع معدل الأداء للعاملين والاطمئنان على سلامة التشغيل وانتظام حركة القطارات، والتأكد من التواجد الأمني لشركة فالكون المسئولة عن ضبط المخالفين.

وشملت الجولة تفقد الغرف الفنية بالمحطات ومكاتب نظار المحطات وجميع مكاتب صرف التذاكر وجميع المصاعد الكهربائية والسلالم المتحركة بالمحطات ومتابعة الشاشات الخاصة بكاميرات المراقبة، والتأكد من تغطيتها للمحطة بشكل كامل والتأكد من تواجد معدات الأمن الصناعي بالمحطات والتأكد من إزالة جميع الملاحظات التي تم اكتشافها بالجولات السابقة، مؤكدين أنه لن يتم التهاون بشأن أي شئ يخص التشغيل لرفع كفاءة العمل وتقديم أفضل خدمة لمستخدمي مترو الأنفاق.

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كما شهدت الجولة تفقد أرصفة المحطات في الاتجاهين، حيث شدد الفضالي وصبرة على الحفاظ على نظافة الأرصفة بشكل دائم، والتأكيد على حسن معاملة الركاب وتذليل أي عائق يقع أمام احد الركاب .

وناشد الفضالي وصبرة مرتادي مترو الأنفاق بالحفاظ على نظافة محطات المترو بشكل عام والمحطات الجديدة بالخط الثالث بشكل خاص، مؤكدين أن الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بالخط الثالث لا تقل عن المستوى الأوروبي التي تقدمة العديد من دول العالم حيث أنه تم عمل المحطات الجديدة بالمواصفات العالمية التي تعمل على تقديم خدمة مميزة لمستخدمي مترو الأنفاق.

شارك بالجولة المهندس سيد الشماخ مساعد رئيس الشركة لهندسة السكة والمهندس إيهاب فهيم مساعد رئيس الشركة لتشغيل الخط الثالث والمهندس أحمد حسن مساعد رئيس الشركة للهندسة الكهربائية والميكانيكية، والمهندس أحمد عبد الحافظ مساعد رئيس الشركة للتسويق وإيرادات الركاب والمهندس عزت عفيفي مدير عام محطات الخط الثالث وعدد من مهندسين وفنيين التشغيل بالخط الثالث.​