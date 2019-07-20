أمريكا تدين الاعتداء على وزير خارجية زيمبابوي خلال زيارته لبريطانيا

لندن.
أدان السفير الأمريكي لدى زيمبابوي "بريان نيكولز"، حادث الاعتداء الذي تعرض له وزير الشئون الخارجية بزيمبابوى "سيباسيسو مويو"، خلال زيارته لبريطانيا مؤخراً، من جانب أشخاص يشتبه في انتمائهم لحركة التغيير الديمقراطي المعارضة ويقيمون في
تواجه البلاد.
وأعرب نيكولز عن شعوره بالإحباط إزاء هذا الحادث مؤكدا ضرورة إجراء حوار بين الخصوم السياسيين في زيمبابوي والابتعاد عن العنف من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية التي
يشار إلى أن الوزير مويو كان جنرالا سابقا بالجيش في زيمبابوي، وذاعت شهرته عندما أعلن على شاشة التليفزيون عن إقصاء الرئيس السابق روبرت موجابى إثر انقلاب خلال شهر نوفمبر عام 2017 ، وقام الرئيس الحالي إيميرسون إمنانجاجوا بتعيينه وزيرا للشئون الخارجية والتجارة الدولية.
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