الثوري الإيراني يحرر رهينتين بعد اختطافهما ونقلهما إلى باكستان

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تحرير رهينتين كان قد تم اختطافهما ونقلهما إلى باكستان بهدف الابتزاز.
جاء ذلك في بيان لدائرة العلاقات العامة التابعة لمقر القدس في القوة البرية بالحرس الثوري الايراني، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة أنباءفارس.
وقال البيان إن الرهينتين اختطفا على يد عصابات مسلحة من محافظتي كرمان وفارس ونقلا إلى منطقة ريجستان داخل الاراضي الباكستانية بهدف الابتزاز.
وأوضح أن الرهينتين احتجزا لـ21 شهرا لكن عناصر مقرالقدس في المنطقة نجحوا في إطلاق سراحهما يوم الخميس الماضي بعد تنفيذ عملية استخبارية.
تجدر الإشارة إلى أن المناطق الحدودية بين إيران وباكستان تشهد حوادث أمنية متكررة، كان من بينها اختطاف 14جنديا ايرانيا العام الماضي وهجوم على دورية لحرس الحدود الإيراني عام،2017 أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة منهم.
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