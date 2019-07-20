لندن تستدعي القائم بالاعمال الإيراني على خلفية احتجاز ناقلة بريطانية

استدعت وزارة الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني بعد أن احتجزت السلطات الإيرانية ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، وفق ما ذكرته وكالة أنباء برس اسوسيشن البريطانية ،نقلاً عن مصدر لم يكشف عن اسمه.
قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم، إنه قلق من أن تكونإيران قد اتخذت "مساراً خطيراً"، بعد احتجازها ناقلة نفطٍ تحمل العلم البريطاني، أمس.
وفي تغريدة له على تويتر، قال هانت "تحرك الأمس في الخليج يبعث بإشارات مقلقة بأن إيران ربما تختار طريقا خطيراً عبر سلوك مسلك غير قانوني
وأضاف هانت ”كما قلت أمس سيكون ردّنا مدروساً لكن قوياً، نحاول التوصل إلى طريقة لحل مسألة الناقلة جريس 1، لكننا سنضمن سلامة شحننا“.
وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت الناقلة الإيرانية "جريس 1" في جبل طارق في الرابع من الشهر الجاري للاشتباه في أنها تهرب النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
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