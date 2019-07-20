وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة لجنودها: يمكنكم الاعتماد علي

بمراسم أداء يمين لربعمائة جندي في الجيش الألماني، أحيت الحكومة الألمانية ذكرى مقاومة النظام النازي في ذكرى مرور خمسة وسبعين عاما على محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الزعيم النازي أدولف هتلر.

وتعهدت وزيرة الدفاع الجديدة، أنيجريت كرامب-كارنباور، لجنود جيشها خلال المراسم التي جرت في ميدان "باراده بلاتس" أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة برلين ببذل كافة الجهود من أجل تلبية مطالبهم.

وقالت الوزيرة، التي تتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل: "بأدائكم لليمين اليوم، تعززون من قدرة الدفاع عن ديمقراطيتنا"، مضيفة أن

الشكر وحده لا يكفي.

وقالت الوزيرة: "خدمتكم تتطلب الاحترام والتقدير والدعم مني أولا قبل أي فرد"، مضيفة أنها تعلم أن ألمانيا بإمكانها الاعتماد على جنودها، وقالت: "وأنا أقول لكم: بإمكانكم الاعتماد علي!".

تجدر الإشارة إلى أن هذا أول ظهور كبير لكرامب-كارنباور كوزيرة للدفاع منذ توليها مهام منصبها قبل أيام قليلة.

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وخلال مراسم إحياء الذكرى، أعادت الوزيرة للأذهان ذكرى الضباط الألمان الذين شاركوا ودعموا العقيد كلاوس شينك جراف فون شتاوفنبرج في محاولة

اغتيال هتلر، وقالت إن "هؤلاء الرجال قدوة تمردوا على الظلم والبربرية وازدراء الإنسانية."

وشارك في مراسم إحياء الذكرى المستشارة ميركل أيضا، وقالت أمام الجنود وذويهم: "يتعين علينا الاهتمام بإحياء الذكرى، ونقلها للآخرين، والعمل على عدم فقدان الدروس المستفادة من التاريخ".

يُذكر أن العقيد كلاوس شينك جراف فون شتاوفنبرج حاول، بالتعاون مع ضباط آخرين في 20 تموز/يوليو عام 1944، قتل هتلر بتفجير قنبلة، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، ونجا هتلر من التفجير بجروح طفيفة.

وتم إعدام شتاوفنبرج وثلاثة ضباط آخرين من المتآمرين مساء اليوم الذي تمت فيه محاولة الاغتيال في الباحة الداخلية لمبنى "بندلربلوك" التابع لوزارة الدفاع. وأعدم النازيون في الأسابيع والأشهر اللاحقة 89 مشاركا وداعما آخرين لمحاولة الاغتيال.