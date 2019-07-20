ألمانيا..مصرع 3 أشخاص بحادث سقوط طائرة

سقطت طائرة صغيرة اليوم السبت في مدينة بروخزال بولاية بادن-فورتمبرج الواقعة في جنوب غرب ألمانيا. جنوب غرب ألمانيا. وبحسب البيانات الأولية للشرطة، أودى الحادث بحياة ثلاثة أفراد. الحادث بحياة ثلاثة أفراد. وأضافت الشرطة أن الطائرة اصطدمت بواجهة متجر لمواد البناء. ولم تدل الشرطة بمزيد من التفاصيل.

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