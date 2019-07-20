كردستان العراق يعتقل مدبر اغتيال نائب القنصل التركي

أعلن جهاز الأمن الداخلي في كردستان العراق، اليوم السبت، اعتقال الجاني الرئيسي وراء حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة نائب القنصل التركي في أربيل عاصمة الإقليم.

وقال جهاز الأمن، المعروف باسم (الأسايش) في بيان، "يعلن إقليم كردستان اعتقال الرجل الذي خطط لاغتيال دبلوماسي تركي في مطعم بأربيل بعد أقل من أسبوع من الهجوم".

كانت سلطات إقليم كردستان العراق أعلنت، أمس الجمعة، أنها حددت هوية المشتبه به في مقتل الدبلوماسي التركي في أربيل.

ونشرت قوات مكافحة الإرهاب في الإقليم بلاغ بحث مرفق بصورتين لشاب (27 عاماً) بشعر أسود ولحية مشذبة، وبدا أن إحداهما التقطتها كاميرا مراقبة.

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وأضافت أن المشتبة يدعى مظلوم داغ وهو من مواليد 1992 في تركيا.

كان مسلح فتح النار، الأربعاء، على مطعم في أربيل كان دبلوماسيون أتراك يأكلون فيه قبل أن يلوذ بالفرار في سيارة يقودها شخص آخر.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم في حين بدأت قوات الأمن حملة للبحث عن المهاجمين.

وتلقي تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو الحزب الحاكم في أربيل، باللوم على حزب العمال الكردستاني في حوادث أخرى تتعلق بتركيا في شمال العراق من بينها اقتحام معسكر تركي في وقت سابق من هذا العام.