بركان "إيتنا" في إيطاليا يثور من جديد

ثار بركان "إيتنا" الشهير في جزيرة صقلية بإيطاليا من جديد بداية من ليل الجمعة السبت، مع انفجارات وتدفقات للحمم البركانية من إحدى فتحاته الموجودة في قمته.
وأوضح المعهد الإيطالي للجيوفيزيا وعلم البراكين، في بيان، أن النشاط البركاني متقطع مع تدفق حمم بركانية على قسمه الجنوبي الشرقي، المعروف باسم "وادي الثور"، على طول 1،5 كلم من نقطة الانبعاث.
بلغ النشاط البركاني أقصاه عند منتصف الليل، ودفع إلى إغلاق مطارين في مدينة كاتانيا بسبب ارتفاع انبعاثات الرماد في الأجواء.
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وأعيد فتح المطارين جزئياً صباح اليوم السبت.
وذكر المعهد أن الفتحة الجنوبية الشرقية كانت دخلت في مرحلة من النشاط ابتداءً من 14 يوليو الجاري.
يعد "إيتنا"، الواقع على ارتفاع 3300 متر، أهم بركان ناشط في أوروبا، مع حالات ثوران متواترة منذ 2700 سنة على الأقل. ويعود ثورانه الأخير الكبير إلى شتاء 2008-2009.
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