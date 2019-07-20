بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجاً على احتجاز ناقلة النفط

قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، إن بريطانيا استدعت القائم بالأعمال الإيراني في العاصمة لندن بعد احتجاز ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز أمس الجمعة.

تزامن استدعاء الدبلوماسي مع حض القوى الأوروبية إيران على الإفراج عن الناقلة "ستينا إمبيرو" التي احتجزتها في مضيق هرمز في خطوة وصفتها بريطانيا بأنها "خطرة".

وتحتجز إيران الناقلة قبالة مرفأ بندر عباس.

وصرح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أن احتجاز طهران لناقلة النفط يكشف "مؤشرات مقلقة" تفيد بأن "إيران قد تكون اختارت سلوك طريق خطير، طريق غير قانوني يتسبب بزعزعة الاستقرار".

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ونصحت حكومته السفن البريطانية بالبقاء "خارج منطقة" مضيق هرمز "لفترة مؤقتة".

ودعت فرنسا وألمانيا، اليوم السبت، السلطات الإيرانية إلى الإفراج بلا تأخير عن الناقلة، فيما رأت برلين أن احتجازها يشكل "تصعيداً إضافياً لوضع متوتر أصلاً".