باريس وبرلين تطالبان إيران بالإفراج "الفوري" عن الناقلة البريطانية

دعت فرنسا وألمانيا، اليوم السبت، السلطات الإيرانية إلى الإفراج بلا تأخير عن ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها منذ الجمعة.

وكتبت الخارجية الفرنسية في بيان "ندعو السلطات الإيرانية إلى الإفراج في أسرع وقت ممكن عن الناقلة وطاقمها واحترام مبادئ حرية الملاحة في الخليج".

وأعربت الخارجية الفرنسية عن "قلقها الكبير" من المسألة، معتبرةً أن "هذا التصرف يضر بالخفض الضروري لتصعيد التوتر في منطقة الخليج"، مضيفة "ندين ذلك بشدة ونعرب عن تضامننا الكامل مع المملكة المتحدة".

وفي السياق ذاته، طالبت الخارجية الألمانية في بيان إيران "بالإفراج دون تأخير" عن الناقلة وطاقمها، محذرةً من "تصعيد إضافي" في المنطقة، معتبرة أن الخطوة الإيرانية "غير مبررة".

وقالت الخارجية إن طهران "تقوض كل الجهود الجارية من أجل إيجاد حل للأزمة الحالية" مع الولايات المتحدة.

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واعتبرت لندن احتجاز الناقلة أمراً "غير مقبول"، ونصحت السفن البريطانية بالبقاء "خارج منطقة" مضيق هرمز "لفترة مؤقتة".

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واحتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة "ستينا إيمبيرو" الجمعة.

وافدت مصادر بأن الناقلة البريطانية رست في مرفأ بندر عباس صباح اليوم.