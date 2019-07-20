البحرين تدين بشدة احتجاز إيران ناقلة بريطانية في مضيق هرمز

أصدرت البحرين اليوم السبت بياناً قالت فيه إنها "تدين بشدة" احتجاز إيران لناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز وطالبت بالإفراج الفوري عن الناقلة.
وأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة احتجاز إيران ناقلة نفط تابعة للمملكة المتحدة في مضيق هرمز، وطالبت إيران بالكف عن هذه التصرفات العدائية الخطيرة والمتكررة والإفراج عن الناقلة (ستينا إمبرو) فورًا. بحسب ما أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا).
وجددت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة المتحدة الصديقة وتضامنها معها ضد كل ما يهدد مصالحها وفي الحفاظ على كافة حقوقها.
وشددت الخارجية البحرينية على ضرورة توقف إيران عن هذه الأعمال غير المسؤولة، وعن تهديداتها المتواصلة لحركة الملاحة البحرية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حازمة لردع إيران والتصدي لها وإلزامها بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين.
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وقالت إيران أمس الجمعة إنها احتجزت الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو.
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