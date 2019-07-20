لندن تنصح السفن البريطانية بتجنب منطقة مضيق هرمز

نصحت المملكة المتحدة السفن البريطانية بالبقاء "خارج منطقة" مضيق هرمز "لفترة مؤقتة" بعد احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني.

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية في بيان "ما زلنا نشعر بقلق عميق من تحركات إيران غير المقبولة، التي تشكل تحدياً واضحاً للملاحة الدولية. نصحنا السفن البريطانية بالبقاء خارج المنطقة لفترة مؤقتة".

وأعلنت إيران، اليوم السبت، أن ناقلة النفط التي ترفع راية بريطانيا وصادرتها إيران تم اقتيادها قبالة مرفأ بندر عباس مع كل طاقمها على متنها.

وأشارت إيران إلى أن "الناقلة البريطانية "ستينا إيمبيرو" اصطدمت خلال حركتها بسفينة صيد".

وأشارت إلى أن "خبراء من إدارة الموانئ والملاحة البحرية بدؤوا التحقيق، اليوم السبت، بشأن أسباب الحادث"، وفق وكالة أنباء فارس.

وأعلنت إيران الجمعة، أنها "صادرت" ناقلة "ستينا إيمبيرو"، في مضيق هرمز ".

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وقالت إن "عدد أفراد طاقم هذه الناقلة هو 23 شخصاً وجميعهم على متنها". و18 من أفراد طاقم الناقلة هم من الهند ومن بينهم القبطان، والآخرون من الفيليبين ولاتفيا وروسيا.

وأكدت بريطانيا أن إيران احتجزت ناقلتين في الخليج، لكن الناقلة الثانية "مسدار" التي تملكها شركة بريطانية وترفع علم ليبيريا، حاصرها مسلحون لوقت قصير لكن سمح لها بالمغادرة بعد ذلك، وفق مالكها البريطاني، مشيراً إلى أن جميع أفراد طاقمها "سالمون وبأمان".

وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت قال إن لندن سترد بطريقة مدروسة لكنها قوية على قيام إيران باحتجاز ناقلة بريطانية، وحذر من أن طهران ستكون الخاسر الأكبر إذا تم تقييد حرية الملاحة.

من جهته، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن التصعيد الإيراني تجاه بريطانيا يؤكد أنه كان محقاً بشأن موقفه من إيران، ولمح للصحفيين إلى إمكانية أن يكون الحرس الثوري الإيراني قد احتجز أكثر من ناقلة.