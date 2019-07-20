كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا تعترض طائرة تجسس أمريكية اخترقت أجواءها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت فنزويلا إنها اعترضت وطردت من مجالها الجوي الجمعة طائرة تجسس أمريكية، منددة في الوقت ذاته بـ"استفزاز صريح" ومخالفة للمعاهدات الدولية حول السيادة.

وذكرت القيادة الاستراتيجية لعمليات القوات المسلحة الفنزويلية في حسابها على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن "نظام الدفاع الجوي اكتشف واعترض طائرة تجسس أمريكية من طراز (ايه بي-3 ايه) في منطقة مايكيتيا".

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واستقبلت السلطات الدبلوماسية الفنزويلية الجمعة في منطقة مايكيتيا، مقر المطار الجوي الرئيسي في البلاد والذي يخدم العاصمة كاراكاس، أعضاء نحو 100 وفد سيشاركون في اجتماع لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز مطلع هذا الأسبوع.

ويبرز بينهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

واشتدت حدة التوتر بين فنزويلا والولايات المتحدة في يناير الماضي عندما اعترفت ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومات 53 دولة أخرى برئيس البرلمان، المعارض خوان جوايدو، رئيسا مؤقتا للبلاد.