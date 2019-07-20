كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على المتهم باغتيال نائب القنصل التركي بأربيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بيانا أعلن فيه إلقاء القبض على المدعو "مظلوم داغ" المتهم باغتيال نائب القنصل التركي بعد إدلائه بالاعترافات .

وقد افادت قناة "سكاي نيوز عربية"، بمقتل نائب القنصل التركي العام في كردستان العراق، بالإضافة إلى شخص آخر، في إطلاق للنار في مدينة أربيل شمالي العراق، وأكدت الخارجية التركية مقتل الدبلوماسي.

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وأوضحت القناة أن مسلحين اثنين أطلقا النار على الدبلوماسي التركي بينما كان يتناول الطعام في أحد المطاعم في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.

وذكر أن قوات الأمن في كردستان العراق طوقت مكان الحادث، وأغلقت الطرق المؤدية إلى المطعم، وتبحث عن منفذي الهجوم اللذين لاذا بالفرار.