كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند توقف طيار أرسل إنذار بالخطف عن طريق الخطأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت هيئة الطيران الهندية، إن الهند أوقفت طيارا لإرساله بطريق الخطأ تنبيه خطف لمراقبة الحركة الجوية خلال رحلة جوية محلية الشهر الماضي.

وعانت الطائرة التابعة لشركة طيران أسيا الهند، التي كانت متجهة من العاصمة نيودلهي إلى سريناغار، من توقف المحرك، وأمر القبطان الضابط الأول، رافي راج، بإرسال رمز للطوارئ لتنبيه السلطات إلى الوضع.

وقالت هيئة المديرية العامة للطيران المدنى الهندى، في بيان يوم الجمعة، إنه بدلاً من إرسال الكود المناسب 7700، نقل راج 7500 - رمز الاختطاف.

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يعتبر هذا الإرسال بمثابة تنبيه أمني كبير في جميع أنحاء العالم. لم تكن التفاصيل الدقيقة لرد السلطات الهندية خلال الحادث متاحة، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت الشهر الماضي، أن إجراءات التعامل مع عملية الاختطاف قد بدأت.

وهبطت طائرة إيرباص A320 بأمان في مدينة شانديغار.

ووأضافت هيئة الطيران المدني، أنه تم إدانة "راج" بسبب "السلوك المهمل" وتم تعليقه لمدة ثلاثة أشهر، محذرة قائد الطائرة أيضًا أن يكون أكثر يقظة.

وأخبرت شركة طيران أسيا الهند، وهي مشروع مشترك بين شركة طيران آسيا الماليزية العملاقة منخفضة التكلفة وشركة Tata Sons الهندية، وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا"، أنها تلقت الملاحظات النهائية حول حدث تحولت فيه رحلة من دلهي إلى سريناغار بسبب مشكلة فنية، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.