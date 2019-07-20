كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيودلهي على تواصل مع إيران بشأن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة وعلى متنها 18 هنديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، اليوم السبت، إن الهند على تواصل مع السلطات الإيرانية بشأن الوضع مع الناقلة المضبوطة التي تحمل العلم البريطاني ستينا إمبيرو مع 18 مواطنًا هنديًا من بين أعضاء الطاقم.

وأضاف المتحدث: "أننا نتحقق من مزيد من التفاصيل حول الحادث. مهمتنا على اتصال بحكومة إيران لتأمين الإفراج المبكر عن المواطنين الهنود وإعادتهم إلى وطنهم".

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يوم الجمعة، قالت السلطات الإيرانية، إنها احتجزت الناقلة في مضيق هرمز بعد أن انتهكت القواعد الدولية. بعد كل الإجراءات اللازمة، اصطحبت البحرية التابعة للحرس الثوري الناقلة إلى ميناء بندر عباس.

ووفقًا لسلطات الجمهورية الإسلامية، يضم طاقم الناقلة 18 هنديًا وثلاثة روس بالإضافة إلى العديد من مواطني لاتفيا والفلبين.