كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقل 56 شخصا إلي المستشفيات إثر تسمم غذائي في شرق تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة انباء الاناضول اليوم السبت ان 56 شخصا على الاقل نقلوا الى المستشفى في وقت متأخر يوم الجمعة بسبب تسمم غذائي مشتبه به في مقاطعة ارزينجان بشرق تركيا.

وقال التقرير إن 21 من بين المرضى أطفال.

وأصيب المصابون بالحمى والغثيان والقيء بعد مأدبة عشاء وداع للجنود المجندين في وسط مدينة أرزينجان.

وتم نقل المرضى إلى المستشفى المحلي بواسطة سيارات الإسعاف على الفور وعولجوا تحت الملاحظة الطبية.

