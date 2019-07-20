كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة تبحث عن رجلين يشتبه في هجومهما بغاز مسيل للدموع في مترو لندن (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث شرطة النقل البريطانية عن رجلين إثر هجوم بالغاز على مترو الأنفاق في لندن اليوم السبت، كما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ووفقا للشرطة، كانت المادة المفرج عنها عبارة عن "غاز CS"، والمعروفة باسم الغاز المسيل للدموع.

وأصدرت الشرطة صور الدوائر التلفزيونية المغلقة لأفراد قد يكون لديهم معلومات يمكن أن تساعد في التحقيق.

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وقع الحادث في محطة أوكسفورد سيركيس في حوالي الساعة 9:13 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وحسب الشرطة، تلقى الناس مساعدة طبية في مكان الحادث بسبب السعال والاختناق.

وصرّح تطبيق القانون، بأن الأعراض الظاهرة تتفق مع التسمم بـ"غاز CS"، ولا توجد أخبار أخرى بخصوص صحة الأشخاص المتضررين.