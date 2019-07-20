لعنة “الكان” تطارد زياش.. نجم “الأسود” يبتعد عن مفكرة عملاق الدوري الألماني

بعد أن أكد نادي آرسنال الإنجليزي،عدم رغبته في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، يبدو أن بايرن ميونخ الألماني، عملاق الكرة الألمانية، بدأ هو الآخر يفكر بشكل جدي في عدم التعاقد معه، بعد أن كان المرشح الأول، في بداية الميركاتو.

وحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، المقربة من العملاق “البافاري”، فإن الأخير وبعد دخوله بقوة في سوق الانتقالات بعد أن تعاقد مع كل من بينيامين بافارد، ولوكاس هيرنانديز، بمبالغ مهمة، أصاب الركود سوقه الصيفية، ولم يعلن لحدود الساعة عن صفقة ثالثة، يعزز بها تركيبته البشرية.

وأكدت الصحيفة نفسها، أن إدارة النادي لم تستجب لحدود الساعة لرغبة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، الذي يرغب في التعاقد مع 4 لاعبين، من أجل تعزيز مجموعة من المراكز، ويتعلق الأمر باللاعب لو سيلسو، لاعب باريس سلان جرمان الفرنسي، لوروا ساني، لاعب مانشيتر سيتي، عثمان ديمبيلي، من لبرشلونة، وبرايز مينديز أيضا.

هذه الأسماء الأربعة، حسب نفس المصدر، تعتبر هي أولوية تعاقدات الفريق هذا الصيف، قبل المغربي حكيم زياش، الذي لم يتخذ الفريق الألماني، لحدود اللحظة أي خطوات جدية من أجل تقديم عرض رسمي لناديه، أجاكس أمستردام الهولندي.

وفي حال لم يقدم البايرن أي عرض لحكيم، فإنه قد يجد نفسه مضطرا للبقاء في فريق العاصمة الهولندي لموسم آخر، بعد أن بصم الموسم الماضي على موسم متميز، قاده فيها للتتويج بلقب الدوري الهولندي الممتاز، والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أروبا.