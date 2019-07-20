هداف امم افريقيا يعتزل اللعب الدولي

وتحدث إيجالو عن قراره من خلال رسالة نصية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "هذا هو واحد من أصعب القرارات التي كان علي اتخاذها، لقد كانت رحلة مدهشة مدتها خمس سنوات، لكن بعد التشاور اللازم والمناقشات المستفيضة مع عائلتي، قررت أن الوقت قد حان لكي اتقاعد من المنتخب الوطني".
وتابع: "لقد كانت سنوات مليئة بالأحداث والذكريات بالنسبة لي لخدمة بلدي بكل فخر وشغف للمساهمة في تطوير كرة القدم لدينا، وسوف تبقى تلك الذكريات معي لفترة طويلة، وأنا ممتن للغاية بتلك الفترة".
واختتم المهاجم بيانه الرسمي بتوجيه الشكر لمدربه الألماني جيرنوت روهر، وقال: "أشكره على ثقته في قدراتي، لكن حان الوقت للتركيز على كرة القدم مع الأندية، ومنح اللاعبين الشباب فرصة للتعلم والتطور مع منتخب نيجيريا".
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