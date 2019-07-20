بالصور.. الحشد يعلن اكتمال تطهير وتأمين نهر ديالى

اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن اكتمال مرحلة التطهير والتأمين لنهر ديالى ضمن عملية إرادة النصر في مرحلتها الثانية.
وقال الحشد في بيان نشر على موقعه واطلعت عليه الخليج 365، إن "قوات اللواء الرابع في الحشد الشعبي اكملت مرحلة التأمين والتطهير لنهر ديالى".
وأضاف أن "هذا النهر يعتبر الخط الفاصل بين محافظة بغداد والطارمية والبساتين المجاورة بكثافة أشجارها المختلفة قد تم تطهيرها كذلك.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، صباح اليوم السبت، عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر بشمال بغداد والمناطق المحيطة بها في ثلاث محافظات.
وأضاف أن "هذا النهر يعتبر الخط الفاصل بين محافظة بغداد والطارمية والبساتين المجاورة بكثافة أشجارها المختلفة قد تم تطهيرها كذلك.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، صباح اليوم السبت، عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر بشمال بغداد والمناطق المحيطة بها في ثلاث محافظات.
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