الاسايش تعلن اعتقال المجموعة المتورطة بقتل نائب القنصل التركي

وذكرت المديرية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم اعتقال المجموعة المتورطة بقتل نائب القنصل التركي ظهر اليوم، من قبل مديرية اسايش اربيل ومكافحة الارهاب"، مؤكدة أنه "سيتم نشر تفاصيل اخرى لاحقاً".وكانت الأسايش قد نشرت، أمس الجمعة، صورة أحد المشتبه بهم بقتل نائب القنصل التركي في مدينة اربيل.

وأفادت مصادر امنية في محافظة اربيل، الاربعاء الماضي، بمقتل نائب القنصل التركي العام مع مرافقيه بهجوم مسلح في المحافظة.